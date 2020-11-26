Ексзірка "Квартал 95" Юзик святкує день народження: яким він був у молодості. Фото та відео

Колишній артист студії "Квартал 95", народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков, відомий також як Юзик, 26 листопада святкує день народження.

Так, йому виповнилося 46 років. OBOZREVATEL вирішив згадати, як він виглядав у молодості: до політики і знайомства з президентом України Володимиром Зеленським (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Корявченков почав свою кар'єру в світі гумору ще в 90-х роках. У 1995-му він грав у КВН із командою з Кривого Рогу "Криворізька шпана", яка пізніше об'єдналася з командою "Сибірські богатирі". У 1996 році вже під назвою "50 на 50" гумористи виступали у Вищій Лізі Клубу.

У мережі опубліковане архівне відео, де видно, що за часів КВН Юзик був набагато худішим. Також відзначимо, що він грав разом із російським коміком і нинішньою зіркою Comedy Club Гаріком Мартиросяном.

Пізніше Корявченков познайомився з майбутнім "кварталівцем" Олександром Пікаловим. Хлопці почали виступати за "Збірну Дніпропетровська". Незабаром, а саме в 1997 році, він став членом "Збірної Кривого Рогу", яка згодом перетворилася в "Квартал 95". Колишній комік пробув у команді аж до 2019 року, після чого пішов у політику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юрій Корявченков (Юзик) потрапив на камери журналістів під час поїдання шоколадного батончика Roshen і став об'єктом безлічі жартів інтернет-користувачів.