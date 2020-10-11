Екс-'ВІА Гра' Романова поділилася подробицями роману з Барських

Українська співачка і екс-"ВІА Гра" Міша Романова розповіла про стосунки з Максом Барських, і яку роль він відіграє в житті її сина.

У програмі "Світське життя" Романова зізналася, що співак став хрещеним її 2-х річного сина Мартіна.

За словами зірки, вона не розглядала інших кандидатів на роль хрещеного батька.

"Це особлива подія в моєму житті і все сталося само собою, не було ніяких інших варіантів. Придбав гарний золотий хрестик своєму хрещенику", - поділилася артистка деталями.

Романова розповіла, що Барських виявився дуже уважним хрещеним татом, який часто балує її сина подарунками.

"Макс дуже турботливий і хороший хресний, завжди переживає за свого хрещеника. Нещодавно Мартіну виповнилося два роки, ми відсвяткували день народження. Він подарував йому величезну білу машину! Мартін поки боїться сідати, але думаю, що трохи пізніше, коли він стане дорослішим, будемо їздити разом ", - розповідала в інтерв'ю зірка.

Крім того, артистка проговорилася про те, що в школі у неї був роман із Барських.

"Ми зустрічалися, правда. Коли були в школі", - з посмішкою згадала Міша, а ось про те, цілувалася чи пара, вона скромно воліла промовчати.

До слова, Макс Барських і Міша Романова знайомі ще зі шкільних років. Через багаторічну співпрацю шанувальники не раз приписували зіркам роман. Однак артисти заперечують цю інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макс Барських розповів, чому не хоче одружуватися і мати дітей.