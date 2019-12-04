Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", російська телеведуча і актриса Тетяна Котова викликала в мережі ажіотаж еротичним фото.

Зірка в пікантній позі постала перед камерою у відвертій білизні, показавши голі сідниці шанувальникам. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"До Нового Року залишилося 28 днів", – підписала вона під пікантним знімком.

Настільки відвертогий кадр не залишив шанувальників байдужими. У коментарях написали, що у Котової розкішна фігура.

Тетяна Котова в білизні - еротичне фото instagram / kottova

"Таня, я телефон з рук випустив", "Класна фігура", "Яка ж ви сексуальна! Ух, і найголовніше, що вмієте правильно подати це. У вашій сексуальності немає ані краплі вульгарності", "Богиня краси", "Апетитна дівчина", "Прекрасна, як троянда", – відреагували фоловери.

Тетяна Котова в розкішній сукні instagram / kottova

Тетяна Котова схопилася за груди instagram / kottova

Тетяна Котова - спокусливе фото instagram / kottova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Котова анонсувала вихід нової пісні, проілюструвавши фотографією, яку було виконано в голлівудському стилі. Вона позувала в розкішній сукні і хустці на голові.

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