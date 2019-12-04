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4 грудня • оновлено в 06:12
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Екс-"ВІА Гра" оголилась для еротичного фото

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Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", російська телеведуча і актриса Тетяна Котова викликала в мережі ажіотаж еротичним фото.

Зірка в пікантній позі постала перед камерою у відвертій білизні, показавши голі сідниці шанувальникам. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"До Нового Року залишилося 28 днів", – підписала вона під пікантним знімком.

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Настільки відвертогий кадр не залишив шанувальників байдужими. У коментарях написали, що у Котової розкішна фігура.

Тетяна Котова в білизні - еротичне фото

Тетяна Котова в білизні - еротичне фото

instagram / kottova

"Таня, я телефон з рук випустив", "Класна фігура", "Яка ж ви сексуальна! Ух, і найголовніше, що вмієте правильно подати це. У вашій сексуальності немає ані краплі вульгарності", "Богиня краси", "Апетитна дівчина", "Прекрасна, як троянда", – відреагували фоловери.

Екс-"ВІА Гра" оголилась для еротичного фото
Екс-"ВІА Гра" оголилась для еротичного фото
Екс-"ВІА Гра" оголилась для еротичного фото
Тетяна Котова в розкішній сукні

Тетяна Котова в розкішній сукні

instagram / kottova

Тетяна Котова схопилася за груди

Тетяна Котова схопилася за груди

instagram / kottova

Тетяна Котова - спокусливе фото

Тетяна Котова - спокусливе фото

instagram / kottova

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Котова анонсувала вихід нової пісні, проілюструвавши фотографією, яку було виконано в голлівудському стилі. Вона позувала в розкішній сукні і хустці на голові.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Тетяна Котова
Теги
фотографии фотосессія шоу-бизнес Краса
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