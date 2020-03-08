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9 березня • оновлено в 02:38
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Екс-травесті і продавець з Казахстану приголомшили номером на "Голосі країни". Відео

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На етапі вокальних боїв в шоу "Голос країни" своїм виступом підірвали зал епатажні учасники Артем Семенов і Нурсултан Шатірханулі. Їх номер назвали "найкрутішим батлом на проекті".

Так, екс-травесті-діва і зірка шоу "Україна має талант" Семенов разом з продавцем з Казахстану Шатірханулі виконали пісню Frozen легендарної Мадонни. Ролик опубліковано на YouTube (дивіться відео в кінці новини).

Артем Семенов і Нурсултан Шатірханулі

Артем Семенов і Нурсултан Шатірханулі

YouTube (скріншот)

Своїм співом виконавці викликали фурор, тренери і глядачі в залі аплодували стоячи і скандували: "Молодці".

Першим прокоментував виступ чоловіків Дан Балан:

"Друзі, ось за що я люблю це шоу, ось за такі знахідки – нові артисти зі своєю енергією. Тренер вміло знаходить пісню і рішення! Ось це ідеально, Тіночка, ти молодець. Ви обоє круті, але Артем трохи більше здивував".

"Нурсултан, мені дуже сподобалося, як ви прозвучали. Все дуже впевнено, технічно, але Артем – гіпнотизер. Через багато років ти не розгубив себе, а багато здобув. Я за Артема", – поділився MONATIK.

В результаті саме Артем Семенов продовжив боротьбу за перемогу в шоу в команді Тіни Кароль, а MONATIK "вкрав" Нурсултана Шатірханулі і став його наставником.

Нагадаємо, Артем Семенов раніше виступав в образі травесті-діви Урсули. Також чоловік відомий як учасник шоу "Україна має талант", де чоловік зайняв друге місце в 2009 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді проекту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

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Автор
Єва Романова
Тема
Голос країни
Особа
Тіна Кароль
Тег
Голос країни-10
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