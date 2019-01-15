Екс-наречена Баскова потрапила в скандал у Росії: найвідвертіші фото моделі

Російська модель і телеведуча Вікторія Лопирьова, яка раніше мала намір вийти заміж за відомого співака Миколу Баскова, стала героїнею гучного скандалу: росЗМІ повідомили про те, що вона вкрала чоловіка у своєї вагітної подруги.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото популярної моделі.

Комсомольская правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року стало відомо про те, що Микола Басков і Вікторія Лопирьова розлучилися. Сам же артист розповів, що вони вирішили залишитися друзями, але не вважали за потрібне про це повідомляти пресі. Що стосується вагітності Лопирьової, то для Баскова вона стала сюрпризом. Артист також наголосив, що не має до цього жодного відношення.

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