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Екс-наречена Баскова потрапила в скандал у Росії: найвідвертіші фото моделі

1.5тЧитати матеріал російською

Російська модель і телеведуча Вікторія Лопирьова, яка раніше мала намір вийти заміж за відомого співака Миколу Баскова, стала героїнею гучного скандалу: росЗМІ повідомили про те, що вона вкрала чоловіка у своєї вагітної подруги.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото популярної моделі.

Екс-наречена Баскова потрапила в скандал у Росії: найвідвертіші фото моделі

Комсомольская правда

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Privacy is a power 💪🏽🔐What people do not know they can not ruin ❤️V #LoveYou

Публікація від Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

Екс-наречена Баскова потрапила в скандал у Росії: найвідвертіші фото моделі

Я, звичайно, в повному захваті від всіх цих передноворічних фотографій з гірляндами і снігом (де ви знаходите сніг? 👀) і щасливими обличчями людей в очікуванні чуда🎄, АЛЕ ☝🏽я все-таки не можу жити без сонця ☀️і з великим задоволенням викладаю себе засмаглу з сонячного Міконосу 🧚♀️, де видно, яке задоволенням мені доставляє тепло і солнце🤪)) Все-таки мій стан і настрій дуже залежить від 💁🏼♀️погоди, а ваше? Як справляєтеся з відсутністю сил і настрою, коли за вікном такоееее ..... 😖🌫Мне допомагають теплі обійми (сюди входить будь-яка взаємодія з коханою людиною 💏) і кава в постель☕️ (можна замінити на какао🥤 - улюблений з кавоманів) , прогулянки на свіжому воздухе🐾 (не забудьте дуууже тепло одягнутися - не завжди естетично, але зате не заболеем👩🏽🚀), настоянка елеутерококу (Мама посоветовала❤️) - може знаєте щось ще? , ввечері пару ковтків червоного вина 🍷 (хоча я вино не люблю, але теж зігріває), моя улюблена процедура - це, звичайно, масаж 💆🏼♀️ і, мабуть, хоча я не відношу себе до любителів солодкого 🍰🙅🏼♀ ️ - тістечко "Картопля" з улюбленого ресторану "Бабель" (саме у них воно таке, як в дитинстві) 👧🏼 Мало не забула, я навіть пробувала голковколювання 🧘🏼♀️расскажіте, як ви ставитеся до цієї процедури? Чи довіряєте? 🧐В Загалом, ваша черга поділитися рецептом від поганого настрою і низького тиску, сміливіше 💪🏽 V

Публікація від Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

Екс-наречена Баскова потрапила в скандал у Росії: найвідвертіші фото моделі

It's another level with your name on it 🍑👌🏾V #missV #Allthewayup

Публікація від Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

Екс-наречена Баскова потрапила в скандал у Росії: найвідвертіші фото моделі
Екс-наречена Баскова потрапила в скандал у Росії: найвідвертіші фото моделі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року стало відомо про те, що Микола Басков і Вікторія Лопирьова розлучилися. Сам же артист розповів, що вони вирішили залишитися друзями, але не вважали за потрібне про це повідомляти пресі. Що стосується вагітності Лопирьової, то для Баскова вона стала сюрпризом. Артист також наголосив, що не має до цього жодного відношення.

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