Екскороль Малайзії розлучився із "Міс Москвою": подробиці

Колишній король Малайзії Султан Мухаммад V, який відрікся від престолу в кінці 2018 року, розлучився з російською моделлю, володаркою титулу "Міс Москва-2015" Оксаною Воєводіною.

Як повідомляє New Straits Times із посиланням на джерела, документи про розірвання шлюбу були подані до суду Сінгапура 22 червня, процес оформлення розлучення завершився 1 липня.

Весілля Мухаммада V і Оксани Воєводіної Фото: kp.ru

Причини і подробиці подібного рішення експодружжя не розкриваються. Однак, за даними видання, сторони оформили одне із найсуворіших розлучень в ісламі — яке не можна відмінити. Згідно з ним, пара не може знову взяти шлюб, тільки якщо жінка вийде заміж за іншого чоловіка, і він з власної волі не розлучиться із нею або помре.

Мухаммад V і Оксана Воєводіна Фото: t.me/ntvnews

Оксана Воєводіна Фото: kp.ru

Оксана Воєводіна Фото: kp.ru

Оксана Воєводіна Фото: kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкішне весілля Султана Мухаммада V із Воєводіною відбулося 22 листопада 2018 року на Рубльовці в Росії, після чого королівська пара опублікувала фотографії з церемонії.

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