Екс-коханка Ліндеманна після скандалу в Туреччині стала чудовою: фото

Німецька модель Софія Томалла, яка раніше вибухнула гнівом на адресу турецьких ЗМІ через нібито своє розставання з Лорісом Каріусом, розповіла, як їй вдалося стати краще.

У своєму Instagram-акаунті актриса опублікувала фотографію після візиту до перукаря, знову згадавши про чутки в пресі Туреччини.

"Після" розставання "жінки біжать прямо до перукаря! Готово! Дякую @ab_haircouture за те, що знову зробила Софію чудовою", - написала Томалла.

Як повідомлялося раніше, визнана декілька років тому однією з найкрасивіших жінок Німеччини Софія Томалла зустрічається з воротарем турецького футбольного клубу "Бешикташ" Лорісом Каріусом. У період з 2011 по 2015 рік вона зустрічалася з лідером групи Rammstein Тіллем Ліндеманном.

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