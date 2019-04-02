Екс-кохана ДіКапріо показала себе без одягу

26-річна данська модель Ніна Агдал, раніше кохана голлівудського актора і знаменитого холостяка Леонардо Ді Капріо, захопила підписників в Instagram еротичною фотосесією.

На особистій сторінці в соцмережі знаменитість показалася без одягу, лише прикривши груди руками. Всього за кілька годин пост знаменитості оцінили лайками понад 50 тисяч фоловерів.

Судячи з усього, модель зараз проводить час на черговому курорті, звідки і публікує пікантні фото.

Крім лайків, знімок зібрав сотні коментарів, в яких користувачі мережі почали оцінювати зовнішність і спортивну фігуру моделі.

"Красуня", "Дуже вродлива", "Ух, гаряча штучка", - відзначили під фото.

Новини Російська зірка серіалів показалася голою в душі

Нагадаємо, Ніна Агдал стала досить затребуваною моделлю за останні кілька років, особливо популярності дівчини посприяв її недовгий роман з Леонардо Ді Капріо.

Сьогодні датчанка знімається для таких знаменитих брендів, як Victoria's Secret, Frederick of Hollywood, Macy та інших.

Читайте також на OBOZREVATEL, як змарнілий Леонардо Ді Капріо здивував фанів зовнішнім виглядом. Як стало відомо пізніше, актор схуд завдяки жорсткій дієті і виснажливим заняттям спортом заради ролі у фільмі культового режисера.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram