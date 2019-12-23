Колишня хатня робітниця Пугачової видала правду про роботу в розкішному особняку зірки

Колишня хатня робітниця російської співачки Алли Пугачової Надія Романова розповіла про те, як артистка ставиться до персоналу, що працює в її особняку.

Так, у програмі "Зірки зійшлися" Романова зізналася, що отримувала дорогі подарунки від примадонни.

Алла Пугачова Utro.ru

За словами жінки, Пугачова завжди чемно спілкується з персоналом. Ба більше, співачка запрошує помічниць на сімейні свята і робить їм розкішні подарунки.

"Алла Борисівна подарувала мені сумку Louis Vuitton. Не знаю тепер, куди з нею ходити. Було, звісно, дуже приємно. Другий подарунок був взагалі несподіваним. У мене був останній робочий день, Пугачова дізналася, що я йду, і зібрала мені пакетик з подарунками. Навіть не важливо, що там було. Але саме увага, яку мені вона зробила. Було дуже приємно", — говорить Романова.

Колишня хатня робітниця Алли Пугачової Надія Романова Кадр з відео

Не залишила без уваги Пугачова і попередню помічницю Людмилу Дороднову, яка отримала в подарунок від примадонни нерухомість.

"Від Алли Борисівни я отримувала багато подарунків. У мене навіть племінниці ходили в її одязі. Вона мені і квартиру подарувала в Москві, і машину".

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що музичний критик Сергій Сосєдов різко висловився про творчість Алли Пугачової. Зокрема, Сосєдова обурив новий фільм примадонни "Той самий концерт", який, як стверджують росЗМІ, зібрав в прокаті приблизно 30 мільйонів рублів.

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