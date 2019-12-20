Ексчоловік Лопес постраждав через страшну пожежу: що трапилося

Відомий американський співак і колишній чоловік Дженніфер Лопес Марк Ентоні залишився без своєї розкішної яхти — вона згоріла в Маямі.

Як передається CBS4 Miami, судно завдовжки 36,5 метрів і вартістю 7 мільйонів доларів приблизно дві години гасили 45 пожежників.

Дженніфер Лопес і Марк Ентоні Сплетник

Однак врятувати яхту так і не вдалося, судно повністю згоріло, перевернулося і потонуло. Повідомляється, що загасити полум'я вдалося до того, як воно перекинулося на інші судна.

Що саме стало причиною загоряння, поки невідомо. Сам Ентоні також не прокоментував втрату.

Яхта Марка Ентоні згоріла в Маямі кадр з відео

Відомо, що на борту яхти було п'ять кают, в яких могли розміститися до 12 осіб. Також було обладнано барбекю і джакузі.

Як повідомляє ЗМІ, Ентоні давно хотів продати свою яхту, але так і не встиг укласти угоду.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 50-річна співачка Дженніфер Лопес показала, як виглядає без фотошопу. Користувачі заявили, що обличчя 50-річної Лопес без ретуші виглядає краще, ніж у деяких жінок в країнах СНД в 30 років.

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