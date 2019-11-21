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21 листопада • оновлено в 16:42
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Ексчоловік Лоліти показав "гніздечко" з коханкою: фото квартири

1.8т
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Колишній чоловік співачки Лоліти Мілявської Дмитро Іванов показав квартиру, у якій живе зі своєю новою коханою Ольгою Кулієвою.

Так, для програми "Андрій Малахов. Прямий ефір" він провів екскурсію апартаментами.

Лоліта і Дмитро Іванов

Лоліта і Дмитро Іванов

КП

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Разом з коханою Іванов орендує помешкання в елітному комплексі в Москві.

"Невелика у нас квартира, але компактна, затишна. Іноді у нас тут шумно і весело. Ми п'ємо чай, каву, періодично можемо дозволити собі якісь міцні напої, але це нормально. Сусіди, правда, іноді постукують, але ми намагаємося не порушувати режим", говорить Дмитро.

Спальня в орендованій квартирі Дмитра Іванова

Спальня в орендованій квартирі Дмитра Іванова

кадр з відео

За його словами, господарством займається переважно Кулієва, оскільки він вважає, що відповідати за побут має бути жінка:

"Якийсь час готував сам, але потім зрозумів, що мені ніколи це робити".

Квартира Дмитра Іванова

Квартира Дмитра Іванова

кадр з відео

Квартира Дмитра Іванова

Квартира Дмитра Іванова

кадр з відео

Вітальня Дмитра Іванова

Вітальня Дмитра Іванова

кадр з відео

Ольга Кулієва

Ольга Кулієва

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська співачка Лоліта Мілявська заявила, що під час розлучення з чоловіком Дмитром Івановим вигнала його з дому, давши йому із собою значну суму грошей.

За словами артистки, це трапилося через те, що вона втомилася терпіти "фокуси" чоловіка. Дмитра вона з речами вигнала вночі, а конверт з коштами був приготований заздалегідь.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Лоліта Мілявська
Місце
Росія
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