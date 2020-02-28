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28 лютого • оновлено в 17:37
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Екс-Борис Апрель кардинально змінив імідж і вибрав нове ім'я. Фото

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Українська співачка-трансгендер Зіанджа, в минулому – Борис Апрель, в черговий раз кардинально змінила зовнішність та ім'я.

Так, артистка обрізала волосся і зробила стрижку "під хлопчика". А також повідомила, що її тепер звати Со Фамелу. Відповідне фото, яке співачка супроводила текстом, вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Со Фамелу

Со Фамелу

Фото: instagram/zifaamelu

"Дивна, волелюбна і відкрита світові. Мене звати Со Фамелу і сьогодні я народжуюся заново! На честь цього для кожного з вас відкриті двері в мій авантюрний, спонтанний і вільний від суджень світ! Тут, в нескінченному зараз, ви завжди можете бути собою. ⁣⁣В новому десятилітті я хочу любити та жити на повну потужність, без будь-яких правил і обмежень. Ви зі мною?" – написала Фамелу.

Со Фамелу

Со Фамелу

Фото: instagram/zifaamelu

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Також співачка зазначила, що в березні повинен вийти її дебютний сингл.

"Це ера розправлених крил, нових відкриттів і цілющої сили. Я рада поділитися з вами тим, що в березні у мене виходить дебютний сингл", – підсумувала Со Фамелу.

Со Фамелу

Со Фамелу

Фото: instagram/zifaamelu

Со Фамелу

Со Фамелу

Фото: instagram/zifaamelu

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, однією з ведучих конкурсу Євробачення-2020 стане відома голландська б'юті-блогерка Ніккі де Ягер, яка нещодавно зізналася, що народилася хлопцем.

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Автор
Крістіна Долматова
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