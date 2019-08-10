Єгорова зробила відверте зізнання про секс

Відома українська телеведуча і актриса Сніжана Єгорова розповіла, чим відрізняється секс у 20 років і в 47.

"Можу сказати, що я, не побоюся цього слова, розбираюся в цьому", – заявила телеведуча в ефірі ObozTV.

На запитання, секс був крутіше тоді або зараз, Єгорова відповіла: "Можу відверто зізнатися, що в дорослому віці це набагато цікавіше, тому що це не просто фізіологія, а вже якісь інші важелі, які додають емоцій".

mediananny.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Сніжана Єгорова, яка довго і болісно розлучалася з шоуменом Антіном Мухарським, втретє зібралася заміж. Ім'я нареченого Єгорова поки не оголошує.

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