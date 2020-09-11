Єгорова – Зеленському: ви робили серйозну ставку на кар'єру в Москві

Юля Ухіна Люди 19:58, 11.09.2020 Оновлено: 20:01, 11.09.2020

Скандальна телеведуча Сніжана Єгорова розповіла, як Володимир Зеленський в молодості намагався будувати кар'єру коміка в Москві.

Про це йшла мова у відеозверненні артистки до президента України, яке вона опублікувала на особистому YouTube-каналі. За словами Єгорової, коли Зеленський був ще нікому не відомим – він прийшов до неї на шоу, після якого їм вдалося відверто поговорити. Тоді Володимир розповідав їй про свою участь в російському гумористичному проєкті КВК та відхід з передачі через конфлікт з Олександром Масляковим, а також про повернення з Москви до Кривого Рогу (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Володимир Зеленський. znaj.ua

"Ми познайомилися у 2002 році. На той момент я вже була зіркою українського телебачення і ведучою такого проєкту, як "Підйом" на Новому каналі. Вас запросили туди в якості молодого артиста комедійного жанру, який був мені симпатичним... Коли закінчився прямий ефір, ми ще з вами дві години сиділи на кухні й розмовляли про те, що відбувається у вашому житті... Тоді ви досить серйозну ставку робили на кар'єру в Москві, але розповіли мені про те, що у вас стався конфлікт з керівником "КВК" Олександром Масляковим. У зв'язку з цим конфліктом ви змушені були всією групою поїхати до Кривого Рогу. Коли ви зрозуміли, що там вам нічого не світить, ви приїхали так само всією командою завойовувати Київ... Тоді я вирішила вам допомогти й влаштувала вас, завдяки своїм зв'язкам, ведучим одного кулінарного шоу... Я хочу вам нагадати про ефект "метелика": для того, щоб у нашому житті відбувалися наступні події – не можна переступати через сьогоднішній день..." – заявила Єгорова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сніжана Єгорова заявила, що люди, які готові скласти голову за Україну, "ні до чого не прагнули в житті". Колишній чоловік телеведучої – український письменник, актор і телеведучий Антін Мухарський прокоментував її заяву.

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