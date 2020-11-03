Єгорова – Зеленському: країна і народ не бубон, у який б'ють щосили, у вас – психоз

Скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова емоційно звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом "припинити бити по країні й народу, як у бубон".

Також, за словами Єгорової, у Зеленського – нервове виснаження і психоз. Свою заяву телезірка опублікувала на особистій сторінці у Facebook.

Примітно, артистка прийшла до висновку про стан здоров'я президента України, проаналізувавши його міміку. Вона вказала, що він перебуває у важкому психологічному піке і нагадує людину, яку загнали в кут.

Єгорова "поставила діагноз" Зеленському. Facebook Сніжани Єгорової

"Вдивіться уважно в міміку, яка відображає емоції страху та безсилля... Я ніколи не була вороже налаштована до колишнього колеги й теперішнього президента, волею доль... Думаю, він у важкому психологічному піке, на обличчі відображений і психоз, і невроз і відбиток затяжного стресу... Коли будь-яку людини заганяють у кут, вона починає кидатися у відповідь і готова на все", – висловилася Єгорова.

Також вона підкреслила, що Зеленському необхідно відпочити, прокапати курс крапельниць і стабілізувати свою нервову систему, інакше він може "наламати дров".

Єгорова зробила дивну заяву про Зеленського. Facebook Сніжани Єгорової

"У такому важкому стані він здатний наламати багато дров... Пане президенте! Ви втомилися! Вам потрібен відпочинок і лікувальний сон. Країна і народ – це не бубон і не барабан, у який потрібно постійно гатити щосили... Іноді краще помовчати", – підсумувала Сніжана Єгорова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сніжана Єгорова відзначилася черговою заявою про Україну, яку зробила після місцевих виборів. Артистка назвала країну "закритим проєктом", адже, за її словами, держави у народу не залишилося.