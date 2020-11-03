Єгорова – Зеленському: країна і народ не бубон, у який б'ють щосили, у вас – психоз

Скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова емоційно звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом "припинити бити по країні й народу, як у бубон".

Також, за словами Єгорової, у Зеленського – нервове виснаження і психоз. Свою заяву телезірка опублікувала на особистій сторінці у Facebook.

Примітно, артистка прийшла до висновку про стан здоров'я президента України, проаналізувавши його міміку. Вона вказала, що він перебуває у важкому психологічному піке і нагадує людину, яку загнали в кут.

"Вдивіться уважно в міміку, яка відображає емоції страху та безсилля... Я ніколи не була вороже налаштована до колишнього колеги й теперішнього президента, волею доль... Думаю, він у важкому психологічному піке, на обличчі відображений і психоз, і невроз і відбиток затяжного стресу... Коли будь-яку людини заганяють у кут, вона починає кидатися у відповідь і готова на все", – висловилася Єгорова.

Також вона підкреслила, що Зеленському необхідно відпочити, прокапати курс крапельниць і стабілізувати свою нервову систему, інакше він може "наламати дров".

"У такому важкому стані він здатний наламати багато дров... Пане президенте! Ви втомилися! Вам потрібен відпочинок і лікувальний сон. Країна і народ – це не бубон і не барабан, у який потрібно постійно гатити щосили... Іноді краще помовчати", – підсумувала Сніжана Єгорова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сніжана Єгорова відзначилася черговою заявою про Україну, яку зробила після місцевих виборів. Артистка назвала країну "закритим проєктом", адже, за її словами, держави у народу не залишилося.