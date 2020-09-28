Єгорова – Зеленському: для вас закони не писані

Скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова заявила, що Володимир Зеленський не виконує свої обіцянки, і для нього "закони не писані".

Знаменитість опублікувала відеозвернення до президента на своєму YouTube-каналі. За її словами, освічені люди давно зрозуміли, що Зеленський не до кінця чесний з українцями (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Швидше за все, ви отримали фінансові преференції від попередньої влади. А ми, українці, думали, що буде здійснюватися правосуддя. Замість цього ми спостерігаємо, як ви, Володимире Олександровичу, проводите свою передвиборчу кампанію. Згідно з законом, вона ще не розпочалася для інших кандидатів. Попри те, що ви не чесна людина, для вас закони не писані", – наголосила Єгорова.

Єгорова заявила, що Зеленський не виконує обіцянок. EADaily

Також телеведуча відзначила, що за останній рік у Зеленського відбулася активна зовнішня трансформація. На її думку, вигляд президента з кожним днем стає все гірше.

"Це говорить нам про те, що ви перебуваєте в ситуації постійного стресу, який ви компенсуєте, можливо, за допомогою допінгів", – додала Єгорова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сніжана Єгорова розповіла, як Володимир Зеленський у молодості намагався будувати кар'єру коміка в Москві.