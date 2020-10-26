Єгорова про Україну після виборів: у нас немає держави, ми здобули незалежність від здорового глузду

Скандальна телеведуча Сніжана Єгорова відзначилася черговою заявою про Україну, яку зробила після місцевих виборів у країні.

Артистка назвала Україну "закритим проєктом", адже, за її словами, держави у народу уже не залишилося. Також Єгорова додала, що країна "здобула незалежність від здорового глузду". Про це йшлося в ефірі каналу "Наш" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це катастрофа, це біда. На мій погляд проєкт "Україна" закритий, ось взагалі апріорі закритий. У нас давно немає держави, немає чіткої позиції, куди ми рухаємося, немає нормальних адекватних лідерів, які можуть взяти це все під власний контроль. Влада почала знущатися над власним народом, ці "рагулі" виросли, коли Україна здобула незалежність від здорового глузду", – висловилася Сніжана Єгорова.

За словами телеведучої, у країні з кожним роком життєва ситуація тільки погіршується.

"Я займаю досить активну громадянську позицію і в цей важкий період я вважаю за краще бути разом зі своїм народом. Я чую, що говорять на вулиці і намагаюся донести позицію народу, а не позицію політичних "бультер'єрів", які на ТБ влаштовують "гладіаторські бої". Людям обіцяють поліпшення життєвої ситуації, однак насправді з кожним роком ми бачимо тільки погіршення. Коли я зрозуміла, що явка на вибори – неймовірно низька, коли я побачила, як організовані ці вибори, я подумала, що "коли рагулі беруться за справу – ми бачимо "високий рівень гри", – підсумувала Єгорова.

Відзначимо, Сніжана Єгорова неодноразово робила дивні заяви про Україну, Євромайдан, війну на Донбасі й українців.

Зокрема, вона заявляла, що на Майдані в Києві у наметах робили аборти жінкам, які надавали сексуальні послуги протестувальникам.

Пізніше телеведуча назвала події Революції ГІдності "кривавим банкетом" і "корпоративчиком".

Також вона відзначилася заявою і про героїв України, зокрема тих, хто віддав своє життя під час збройного конфлікту на Донбасі, назвавши їх "селюками, які розмовляють суржиком".

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