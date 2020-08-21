Єгорова про українських героїв: мені не подобаються ці селюки, які готові віддати своє життя

Ольга Веркалець Люди 09:12, 21.08.2020 Оновлено: 09:28, 21.08.2020

Скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова заявила, що люди, які готові полягти за Україну, нічого не прагнули в житті.

Своїми думками жінка поділилася в інтерв'ю програмі "ПРЯМО_TALK". Телеведуча відзначила, що її не влаштовують образи героя та антигероя, які пропонують українцям у післямайданний час (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки, селюки, які спілкуються суржиком, і готові своє життя покласти. Своє життя яке? Яке собою нічого не являє?" – відзначила Єгорова.

Сніжана Єгорова в програмі "ПРЯМО_TALK"
Скриншот

За її словами, такі люди просто готові жертвувати своїм життям, адже нічому не навчилися та нічого не прагнули. Телеведуча порівняла їх з наркоманами, які готові віддати останнє за дозу.

"Можливо, це подвиг, можливо – висока суїцидальна готовність, коли людина не бачить перспективи в своєму майбутньому житті, тому хоче розпорядитися нею хоч якось. Нас привчають до позиції жертви, до того, що ми маємо віддати своє життя. Це не нормально", – додала Єгорова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єгорова заявила, що на Майдані в наметах робили аборти жінкам, які надавали сексуальні послуги протестувальникам.

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