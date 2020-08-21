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Єгорова про українських героїв: мені не подобаються ці селюки, які готові віддати своє життя

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
5,7 т.
Єгорова зробила скандальну заяву про українських героїв

Єгорова зробила скандальну заяву про українських героїв.

Скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова заявила, що люди, які готові полягти за Україну, нічого не прагнули в житті.

Своїми думками жінка поділилася в інтерв'ю програмі "ПРЯМО_TALK". Телеведуча відзначила, що її не влаштовують образи героя та антигероя, які пропонують українцям у післямайданний час (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки, селюки, які спілкуються суржиком, і готові своє життя покласти. Своє життя яке? Яке собою нічого не являє?" – відзначила Єгорова.

Сніжана Єгорова в програмі "ПРЯМО_TALK"

Сніжана Єгорова в програмі "ПРЯМО_TALK" Скриншот

За її словами, такі люди просто готові жертвувати своїм життям, адже нічому не навчилися та нічого не прагнули. Телеведуча порівняла їх з наркоманами, які готові віддати останнє за дозу.

"Можливо, це подвиг, можливо – висока суїцидальна готовність, коли людина не бачить перспективи в своєму майбутньому житті, тому хоче розпорядитися нею хоч якось. Нас привчають до позиції жертви, до того, що ми маємо віддати своє життя. Це не нормально", – додала Єгорова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єгорова заявила, що на Майдані в наметах робили аборти жінкам, які надавали сексуальні послуги протестувальникам.

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УкраїнаСніжана Єгорова
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