Єгорова про скандал на дитячому Євробаченні: ми знищуємо власних дітей

Скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова заступилася за 12-річного школяра з Волині Максима Ткачука, якому Національна суспільна телерадіокомпанія заборонила брати участь в дитячому Євробаченні. Вона вказала, що такими рішеннями в Україні "знищують власних дітей".

Так, телезірка зазначила, що глава НСТУ Зураб Аласанія після такого рішення повинен покинути свою посаду, тому що "такі люди, як він, ганьблять країну". Про це йшла мова в ефірі телеканалу NEWSONE (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Також Єгорова наголосила, що дитину перетворили "в жупел, щось жахливе".

Сніжана Єгорова NEWSONE (скріншот відео)

"Боже мій, про що ви взагалі говорите? Дитину легко образити. Хто на цьому спекулює? Це 12-річна дитина. Подивіться, в яких умовах він живе? Держава не допомагає бабусі забезпечувати дитину-сироту, ці таланти нікому не потрібні. Талановита дитина , яку зараз перетворили в жупел, щось жахливе", – висловилася артистка.

Вона додала, що в Україні "знищують" власних дітей, а пісню "Смуглянка", через яку і виник конфлікт, хоча б раз у своєму житті співала кожна людина.

Максиму Ткачуку заборонили участь в дитячому Євробаченні Скріншот з відео (YouTube)

"Аласанія взагалі повинен відмовитися від посади, тому що такі люди, як він, і такі події, як цей конфлікт, ганьблять нашу країну і перетворюють нас в очах світової громадськості в реальних папуасів. Ми знищуємо наших власних дітей, тому що дитина заспівала пісню неправильною мовою! "Смуглянка"? Ви ніколи в житті не співали цю пісню? Вам не соромно?" – обурилася Сніжана Єгорова.

Нагадаємо, глава НСТУ Зураб Аласанія заявив, що рішення заборонити Максиму Ткачуку брати участь в дитячому Євробаченні було прийнято з огляду на те, що раніше школяр виступав на конкурсі, який нібито організовувала влада Російської Федерації.

Після того, як Максим Ткачук виконав пісню "Смуглянка" на пісенному фестивалі в Лондоні, в мережі його звинуватили в популяризації "русского міра".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сніжана Єгорова заявила, що люди, готові скласти голову за Україну, ні до чого не прагнули в житті і назвала їх "селюками".