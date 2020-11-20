Єгорова – про ситуацію в Україні: влада несамовито знущається над своїм народом

Українська телеведуча Сніжана Єгорова, яка відома своїми скандальними висловлюваннями на політичну тематику, заявила, що чинна влада "знущається над народом", приймаючи нераціональні рішення по боротьбі з коронавірусом у країні.

Так, артистка розкритикувала ініціативу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відстежувати контакти українців за допомогою QR-кодів, а також ідею обладнання тимчасових госпіталів для хворих COVID-19 в непридатних для цього приміщеннях – наприклад, у Палаці спорту в Києві. Про це йшла мова в прямому ефірі телеканалу NewsOne (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На мій погляд, довести країну до такого стану, в якому ми всі зараз перебуваємо – немислимо. Що взагалі відбувається? Практично за рік пандемії абсолютно нічого не було зроблено владою. "Коронавірусний фонд" розграбований, витрачений на дороги. Вибирають якісь дивні місця для обладнання госпіталів, як, наприклад, Палац спорту в Києві або Морський вокзал в Одесі. Для будь-якої розсудливої людини зрозуміло, що такі місця – непридатні для цього. Водночас це не зрозуміло людям, які сидять у Верховній Раді", – емоційно висловилася Єгорова.

Сніжана Єгорова розкритикувала владу. Скриншот відео

Також телеведуча зазначила, що, можливо, люди, які стоять при владі, не розуміють всієї трагедії, тому що вони повністю забезпечені державою, у них немає проблем з роботою або фінансами.

"Вони живуть на повному забезпеченні народу України, на наші податки. Я думаю, що в найближчому доступному для огляду майбутньому всі побачать результати цих дій. Як то кажуть, навесні ми порахуємо тих кошенят і курчат, які так несамовито знущаються над українським народом. І коли вони будуть бігти і перевертатися – згадуватимуть свої вчинки", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Сніжана Єгорова виступила проти карантину вихідного дня в Україні і заявила, що принципово відмовляється носити медичну маску.