Єгорова – про ситуацію в Україні: влада несамовито знущається над своїм народом

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
3,0 т.

  • Українська ведуча виступила проти карантину в Україні

  • За її словами, влада не розуміє, як діяти в екстрених ситуаціях і приймає нераціональні рішення

Сніжана Єгорова зробила скандальну заяву після виборів

Українська телеведуча Сніжана Єгорова, яка відома своїми скандальними висловлюваннями на політичну тематику, заявила, що чинна влада "знущається над народом", приймаючи нераціональні рішення по боротьбі з коронавірусом у країні.

Так, артистка розкритикувала ініціативу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відстежувати контакти українців за допомогою QR-кодів, а також ідею обладнання тимчасових госпіталів для хворих COVID-19 в непридатних для цього приміщеннях – наприклад, у Палаці спорту в Києві. Про це йшла мова в прямому ефірі телеканалу NewsOne (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На мій погляд, довести країну до такого стану, в якому ми всі зараз перебуваємо – немислимо. Що взагалі відбувається? Практично за рік пандемії абсолютно нічого не було зроблено владою. "Коронавірусний фонд" розграбований, витрачений на дороги. Вибирають якісь дивні місця для обладнання госпіталів, як, наприклад, Палац спорту в Києві або Морський вокзал в Одесі. Для будь-якої розсудливої людини зрозуміло, що такі місця – непридатні для цього. Водночас це не зрозуміло людям, які сидять у Верховній Раді", – емоційно висловилася Єгорова.

Сніжана Єгорова розкритикувала владу.

Також телеведуча зазначила, що, можливо, люди, які стоять при владі, не розуміють всієї трагедії, тому що вони повністю забезпечені державою, у них немає проблем з роботою або фінансами.

"Вони живуть на повному забезпеченні народу України, на наші податки. Я думаю, що в найближчому доступному для огляду майбутньому всі побачать результати цих дій. Як то кажуть, навесні ми порахуємо тих кошенят і курчат, які так несамовито знущаються над українським народом. І коли вони будуть бігти і перевертатися – згадуватимуть свої вчинки", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Сніжана Єгорова виступила проти карантину вихідного дня в Україні і заявила, що принципово відмовляється носити медичну маску.

Українашоу-бизнесКоронавірусшоуДенис ШмигальСніжана Єгорова