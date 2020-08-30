Єгорова про "продаж України": українців купили з тельбухами, ми колонія, концтабір

Скандальна телеведуча Сніжана Єгорова вкотре відзначилася заявою про Україну, заявивши, що попередня влада "продала країну і зробила її приватною компанією в Америці".

Також артистка вказала, що нібито бачила номер реєстрації приватної організації, і з огляду на це Україна тепер не є державою і не належить своєму народові. Про це йшлося в прямому ефірі на Facebook (дивіться відео в кінці новини).

Також Єгорова додала, що практично всі керівні органи і структури, зокрема й Кабмін, міністерства, Національна поліція та інші, також є приватною власністю. Єгорова вважає, що "українців продали з тельбухами разом із їхньою землею й ще не народженими дітьми".

Своє звернення вона адресувала п'ятому та шостому президентам України Петру Порошенку й Володимиру Зеленському.

"Скажіть, а чи добре вам спиться? Мені часто кажуть, що я не люблю свою батьківщину. А чи любите ви свою батьківщину так, як я люблю її, і чи одна у нас батьківщина? А чи правда це, що Україна як держава припинила своє існування? Чи правда те, що Україна є комерційною приватною структурою, зареєстрованою в одному з американських реєстрів? І номери реєстрації додаються. Я виявила це в мережі, у відкритому доступі. Всі відомства і зокрема й сама Україна належать одній приватній особі. Нас купили з тельбухами, з нашою землею, з нашими проблемами, з нашими дітьми, які вже народилися або які ще народяться в Україні", – висловилася Єгорова.

Також вона підкреслила, що, на її думку, люди, "які володіють Україною" хочуть створити з її народу дешеву робочу силу. Ведуча зазначила, що за останні п'ять років в Україні в 22 рази, за її словами, зросла кількість матерів-одиначок, і нібито це є "спланованим".

"З України хочуть створити країну, де жінки будуть просто мовчати, працювати й народжувати дітей від будь-яких мужиків, які ворушаться й не ворушаться... Просто створювати дешеву робочу силу, якій не можна дати нормальну освіту, медичну підтримку, напоїти їх і нагодувати. Нічого з ними не можна буде зробити, і вони просто будуть тупими рабами, які або гратимуть в ігри, або працюватимуть на полях", – заявила артистка.

Також вона звернулася і особисто до нинішнього президента України Володимира Зеленського.

"Тепер звертаюся до вас, Володимире Олександровичу. Ось ви ж начебто не дурна людина. Ви коли рвалися до влади і робили гучні заяви, ви самі вірили в те, що говорили? Або ви нам брехали, що збираєтеся щось міняти. Якщо ви прийшли до влади і побачили документи, що країна вже продана і народу України не належить, так хоч ви нам скажіть правду. Що країна продана, вона є приватною компанією, так історично склалося. Ми колонія, концтабір...".

Відзначимо, Сніжана Єгорова неодноразово робила дивні заяви про Україну, Євромайдан, війну на Донбасі і українців.

Зокрема, вона заявляла, що на Майдані в Києві в наметах робили аборти жінкам, які надають сексуальні послуги протестувальникам.

Пізніше телеведуча назвала події Революції Гідності "кривавим бенкетом" и "корпоративчиком".

Також вона відзначилася заявою і про героїв України, зокрема тих, хто віддав своє життя під час збройного конфлікту на Донбасі, назвавші їх "селюками, які розмовляють на суржику".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

слова Сніжани Єгорової про українських героїв викликали шквал критики в мережі.

Зокрема, співачка Анастасія Приходько заявила у відповідь, що "навіть дно виглядає гарніше, ніж Єгорова".

Також її слова прокоментував колишній чоловік Антін Мухарський, зазначивши, що не здивований і для нього це є давно звичною реальністю.

Сніжана Єгорова після того, як образила захисників незалежності України, заявила, що їй і її дітям почали надходити погрози.

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