Єгорова про карантин в Україні: я не ношу маску і не здохла, а в країні й так – повна ж*па

Українська телеведуча Сніжана Єгорова, яка відома своїми скандальними висловлюваннями на політичну тематику, виступила проти карантину вихідного дня в Україні і заявила, що принципово відмовляється носити медичну маску.

Так, артистка також розкритикувала українську владу, назвавши депутатів "мавпами". На її думку, локдаун в країні стане "знищенням" народу. Про це йшлося в прямому ефірі телеканалу "Україна 24" в передачі "Ток-шоу №1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я особисто взагалі проти карантину, більш того, я принципово не ходжу в масці нікуди! Для того, щоб люди не хворіли і не вмирали, треба не в масках ходити, а піднімати систему медицини, щоб наші лікарі не виїжджали працювати в інші країни. Ми ходимо постійно по ефірах і сидимо там без масок, але якщо ми ще не здохли всі, значить і люди без масок виживуть. І не потрібно народ робити ідіотами, люди не ідіоти!" – заявила телеведуча.

Сніжана Єгорова на каналі "Україна 24". Скриншот відео

Вона зазначила, що влада в країні не зацікавлена в тому, щоб захищати інтереси народу, а намагається "знищити культуру" і отримати вигоду для себе.

"Деяким "мавпам", які сидять у Верховній Раді, вибачте, я не буду політкоректною, нецікаві процеси, які відбуваються в країні, де криза і війна. Тому що тільки люди, які ніколи, ніде і нічому не вчилися, які не люблять інших людей, цікавляться виключно питанням, скільки грошей в конвертах вони отримають за те, що будуть лобіювати далекі від народу України інтереси. Їхні дії націлені на знищення цього народу, займаються геноцидом медицини, освіти, культури..." – висловилася Єгорова.

Артистка також додала, що політики "закопують країну в асфальт", таким чином нагадавши про те, що гроші з "коронавірусного фонду" були витрачені на ремонт доріг в країні. При цьому, як заявила Сніжана Єгорова, загалом ситуація в Україні – повна ж*па.

"Люди, які асфальтом лікують коронавірус, їм в принципі по барабану, що відбувається в театрах, в ресторанах, в школах, на вулицях, в громадському транспорті і так далі... В Україні – повна ж*па! У всіх країнах платили компенсації людям за те, що вони сиділи в локдауні. Там ніхто не голодував! А у нас народ – цап-відбувайло! Народу підвищують тарифи, він повинен сам вирішувати проблеми свого життєзабезпечення, народ повинен сидіти вдома і дивитися на порожні голі стіни. Я вважаю, що все, що робить українська влада – це знищення здорового глузду, знищення нашої нації, образа громадян цієї країни", – підкреслила Єгорова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сніжана Єгорова відзначилася заявою про Україну, яку зробила після місцевих виборів. Артистка назвала країну "закритим проєктом", адже, за її словами, держави у народу не залишилося. Також вона проаналізувала міміку президента України Володимира Зеленського і заявила, що у нього "психоз та невроз".