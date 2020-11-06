Єгорова присвятила Україні "некролог" і заявила, що країну "вбила незалежність"

Українська телеведуча Сніжана Єгорова, яка відома своїми скандальними висловлюваннями на політичну тематику, присвятила "некролог" незалежній Україні.

Так, на особистій сторінці у Facebook Єгорова наголосила, що "молоде тіло України вбила смертельна хвороба – незалежність".

Також Єгорова вказала "дати життя України" – 1991-2014 рр. У такий спосіб вона натякнула, що країна "померла" після подій Революції Гідності й початку війни на Донбасі.

Єгорова зробила чергову заяву про Україну. Facebook Сніжани Єгорової

"Некролог: молоде здорове тіло України вбила затяжна й смертельна хвороба під назвою "незалежність", – написала телеведуча.

Її висловлювання викликало ажіотаж у мережі – багато користувачіи розкритикували артистку за її слова, і вона опублікувала другий пост, у якому дала відсіч хейтерам.

Єгорова відповіла хейтерам після заяви про Україну. Facebook Сніжани Єгорової

"Усіх чортів, активістів, нациків, рагулів та інших розумово-відсталих прошу не турбувати... Я не дипломований лікар і не можу допомогти вам вилікуватися", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сніжана Єгорова відзначилася черговою заявою про Україну, яку зробила після місцевих виборів. Артистка назвала країну "закритим проєктом", адже, за її словами, держави у народу не залишилося. Також вона проаналізувала міміку президента України Володимира Зеленського і заявила, що у нього "психоз та невроз".