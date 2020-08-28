Єфросиніна відверто поскаржилася на постійний страх і втому через ситуацію в країні

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про страх і втому через ситуацію з пандемією в країні.

Так, за словами знаменитості, вона ніколи в житті не проводила стільки часу з відчуттям, що потрібно всього побоюватися: дверних ручок, відвідування ювілею рідної людини або ж замовлення їжі з ресторану. А тепер телеведуча живе в постійному страху, що може підхопити COVID-19 через недотримання людьми заходів безпеки. Про це Єфросиніна повідомила на особистій сторінці в Instagram.

"Сьогодні всередині я відчуваю втому від постійного страху – я ніколи у своєму житті стільки не проводила часу з відчуттям, що треба побоюватися: обіймів, поцілунків, дверних ручок, піти на ювілей до рідної людини, замовити їжу в ресторані та відмовитися від неї, бачачи, що кур'єр без маски й рукавичок... Ще пів року тому навіть в галюцинаціях би не з`явилося, що можна зустрітися з подругою на вечерю і закінчити його не спустошеною пляшкою Піно Гріджіо, а спільним походом здати ПЛР "про всяк випадок", – заявила телеведуча.

Єфросиніна поскаржилася на постійний страх і втому через ситуацію в країні (Instagram Маші Єфросиніної)

Як пише Єфросиніна, стали хворіти її друзі та знайомі. І, як зазначила телеведуча, її дратує почуття, коли в першу чергу вона думає не про те, щоб терміново привезти їм ліків і фруктів, а згадує, коли останній раз контактувала з ними.

"Стали хворіти друзі та знайомі... І мене бісить почуття, що в першу чергу ти думаєш, не щоб терміново привезти їм з ліків та фруктів, а коли, бляха, ти контактував з ними... Бісить! Так не було, так не має бути", – підсумувала вона.

Маша Єфросиніна поділилася внутрішніми переживаннями через коронавірус (Instagram Маші Єфросиніної)

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