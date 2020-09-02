Єфросиніна про політику в Україні: у нас шовіністське суспільство, у жінок шансів немає

Телеведуча й журналістка Маша Єфросиніна заявила, що не хоче йти в політику, тому що українське суспільство не готове до жінки біля влади.

Вона додала, що в Україні не проголосують за жінку-політика, оскільки у громадян – переважно патріархальний і шовіністичний склад розуму. Про це йшлося в інтерв'ю з шоуменами Потапом і Позитивом у проєкті 2POPODCAST на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Мене зупиняє перша думка: хлопчики, ну хто проголосує за жінку в політиці? Я не вірю в це. Я абсолютно переконана, що ми живемо в шовіністському суспільстві. Подорожуючи по містах і спілкуючись із жінками, я переконалася, що в жінки немає шансів. Її зас*уть там, ми зрозуміємо весь патріархальний склад розуму нашого суспільства. Голосують лише за чоловіків", – висловилася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна дала відверте інтерв'ю Потапу й Позитиву Пресслужба MOZGI

Також зірка додала, що українці поки не готові бачити ні саму Машу, ні інших жінок у ролі президента країни або топового політика, вона не бачить сенсу починати цю діяльність.

"Тому далі навіть думок цих немає. З огляду на ситуацію зараз вважаю, що суспільство не готове і я не готова йти в політику", – підсумувала зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маша Єфросиніна розповіла про страх і втому через ситуацію з пандемією в країні. За словами знаменитості, вона ніколи в житті не проводила стільки часу з відчуттям того, що потрібно побоюватися всього навколо.