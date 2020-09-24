Єфросиніна – про Крим: це мій фантомний біль вже 6 років

Українська телеведуча Маша Ефросиніна, яка народилася в Керчі, відреагувала на соціальне відео про Крим під назвою "Завжди у серці" та поділилася спогадами про батьківщину.

Відповідний ролик знаменитість опублікувала на особистій сторінці в Instagram. За словами Єфросиніної, вона не може стримати сліз при згадці про батьківщину. Адже Крим, як зазначила телеведуча, це її "фантомний біль" вже шість років (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Маша Єфросиніна чуттєво заговорила про Крим (Instagram Маші Єфросиніної)

"Я весь цей час не можу зібратися з силами, щоб підтримати цю акцію – дивлюся відео, плачу і не виходить нічого написати. Адже я не можу одним словом відповісти, що для мене Крим. Це моя батьківщина! Це риболовля з татом неділями, це процес нарізки олів'є з мамою, який я затягувала так надовго, щоб встигнути з нею наговоритися... Крим – це найщасливіша моя юність. Моя подруга Чіба, з якої ми "рулили" в школі. Наша класна керівничка Тетяна Олександрівна, яка першою сказала мені, що я створена для сцени та читання вголос літературних текстів. Крим – це Ялта, де я зустріла Тимура. Крим – це Керч, де вже 20 років похований мій тато. Крим – це мій фантомний біль вже шість років", – поділилася телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маша Єфросиніна зізнавалася, що дуже переживала, коли дізналася про анексію Криму. Телеведуча згадала, що була тоді на третьому місяці вагітності.