Єфремову знову стало погано в суді: акторові викликали швидку

Російському актору Михайлу Єфремову знову стало погано в залі Пресненського суду, де розглядається порушена проти нього кримінальна справа про смертельну ДТП.

Про це повідомляє Telegram-канал "НеМалахов". За словами інсайдерів, артист почав втрачати свідомість. Суддя вирішив викликати швидку допомогу.

Нагадаємо: вперше Михайлу Єфремову стало погано 10 серпня – його син Микита знайшов батька у квартирі на підлозі. Актор не міг рухатися, медики, які прибули на місце, діагностували інсульт.

На наступний день в Пресненський суді Москви мав відбутися розгляд справи про смертельну ДТП за участю Михайла Єфремова. Однак акторові стало погано, і його відвезли до Боткінської лікарні. Повідомлялося, що він потрапив в реанімацію, лікарі запідозрили у нього повторний інсульт. 15 серпня Єфремова виписали з лікарні. Пізніше адвокат актора заявляв, що його життю загрожує смертельна небезпека – в артиста розвинулися серйозні порушення мови й оніміли кінцівки, а також він страждає на хронічну прогресивну хворобу легенів.

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