Єфремову знову стало погано в суді: акторові викликали швидку (фото - газета.ру).
Російському актору Михайлу Єфремову знову стало погано в залі Пресненського суду, де розглядається порушена проти нього кримінальна справа про смертельну ДТП.
Про це повідомляє Telegram-канал "НеМалахов". За словами інсайдерів, артист почав втрачати свідомість. Суддя вирішив викликати швидку допомогу.
Нагадаємо: вперше Михайлу Єфремову стало погано 10 серпня – його син Микита знайшов батька у квартирі на підлозі. Актор не міг рухатися, медики, які прибули на місце, діагностували інсульт.
На наступний день в Пресненський суді Москви мав відбутися розгляд справи про смертельну ДТП за участю Михайла Єфремова. Однак акторові стало погано, і його відвезли до Боткінської лікарні. Повідомлялося, що він потрапив в реанімацію, лікарі запідозрили у нього повторний інсульт. 15 серпня Єфремова виписали з лікарні. Пізніше адвокат актора заявляв, що його життю загрожує смертельна небезпека – в артиста розвинулися серйозні порушення мови й оніміли кінцівки, а також він страждає на хронічну прогресивну хворобу легенів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, будучи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення та допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.
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