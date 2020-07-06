Єфремову пред'явили звинувачення у справі про ДТП: скільки років загрожує акторові

Крістіна Долматова Люди 18:48, 6.07.2020 Оновлено: 19:16, 6.07.2020

Російському актору Михайлу Єфремову, який 8 червня став винуватцем смертельної ДТП в центрі Москви, пред'явлено звинувачення в остаточній редакції.

Про це повідомляє Telegram-канал "Звездач". За даними інсайдерів, звинувачення артисту пред'явлено за статтею 264 ч. 4 КК РФ ("Порушення правил дорожнього руху, вчинене особою в стані сп'яніння, що призвело з необережності до смерті людини).

Зазначається, що за цією частиною Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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