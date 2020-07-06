Єфремову пред'явили звинувачення у справі про ДТП: скільки років загрожує акторові
Російському актору Михайлу Єфремову, який 8 червня став винуватцем смертельної ДТП в центрі Москви, пред'явлено звинувачення в остаточній редакції.
Про це повідомляє Telegram-канал "Звездач". За даними інсайдерів, звинувачення артисту пред'явлено за статтею 264 ч. 4 КК РФ ("Порушення правил дорожнього руху, вчинене особою в стані сп'яніння, що призвело з необережності до смерті людини).
Зазначається, що за цією частиною Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, у який врізався Єфремов, помер наступного ранку.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.