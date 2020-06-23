Єфремову поставили жорсткий діагноз: прав можуть позбавити до кінця життя
Російському актору Михайлу Єфремову, який влаштував смертельне ДТП в Москві, будучи в нетверезому стані, діагностували хронічний алкоголізм.
Подібний діагноз є поважною причиною для позбавлення його водійських прав довічно. Як пише Telegram-канал Mash, про це поліція має намір клопотати перед судом.
Відзначимо, раніше психіатрична експертиза визнала актора осудним.
"Його оглянули психолог, психіатр і невролог. Михайло був ввічливий, поводився коректно, перебував у депресивному стані. Наркотичної залежності не заперечив, розповідав про регулярні загулах. Що сталося в вечір смертельного ДТП, майже не пам'ятає. Висновок видали відразу, в стаціонар відправляти не стали, так як діагноз був очевидний ", – повідомило джерело.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельного ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Пізніше московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Також з'ясувалося, що Єфремов в намагався накласти на себе руки після ДТП і домашнього арешту.