Єфремову поставили жорсткий діагноз: прав можуть позбавити до кінця життя

Російському актору Михайлу Єфремову, який влаштував смертельне ДТП в Москві, будучи в нетверезому стані, діагностували хронічний алкоголізм.

Подібний діагноз є поважною причиною для позбавлення його водійських прав довічно. Як пише Telegram-канал Mash, про це поліція має намір клопотати перед судом.

Відзначимо, раніше психіатрична експертиза визнала актора осудним.

"Його оглянули психолог, психіатр і невролог. Михайло був ввічливий, поводився коректно, перебував у депресивному стані. Наркотичної залежності не заперечив, розповідав про регулярні загулах. Що сталося в вечір смертельного ДТП, майже не пам'ятає. Висновок видали відразу, в стаціонар відправляти не стали, так як діагноз був очевидний ", – повідомило джерело.

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