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Єфремову поставили жорсткий діагноз: прав можуть позбавити до кінця життя

Єва Романова
Єва Романова
Люди
1,1 т.
Михайло Єфремов визнаний хронічним алкоголіком

Михайло Єфремов визнаний хронічним алкоголіком

Російському актору Михайлу Єфремову, який влаштував смертельне ДТП в Москві, будучи в нетверезому стані, діагностували хронічний алкоголізм.

Подібний діагноз є поважною причиною для позбавлення його водійських прав довічно. Як пише Telegram-канал Mash, про це поліція має намір клопотати перед судом.

Відзначимо, раніше психіатрична експертиза визнала актора осудним.

"Його оглянули психолог, психіатр і невролог. Михайло був ввічливий, поводився коректно, перебував у депресивному стані. Наркотичної залежності не заперечив, розповідав про регулярні загулах. Що сталося в вечір смертельного ДТП, майже не пам'ятає. Висновок видали відразу, в стаціонар відправляти не стали, так як діагноз був очевидний ", – повідомило джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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