Єфремова засудили до 8 років колонії: де відбуватиме покарання

Олена Кордунова Люди 17:17, 8.09.2020

Російський актор Михайло Єфремов, якого засудили до 8 років колонії загального режиму через ДТП зі смертельними наслідками, доставлений в московське СІЗО-5 "Водник".

Про це повідомив Telegram-канал LifeShot з посиланням на джерела в московському управлінні Федеральної служби виконання покарань. Артист проведе там кілька тижнів на ізоляції.

У СІЗО Єфремов пройде первинний медичний огляд і буде поміщений в камеру карантинного відділення. Після набуття чинності вироку його доставлять до виправної колонії.

Михайла Єфремова повели із залу суду в наручниках.
LifeShot (скріншот відео)

За непідтвердженими даними, це може бути чоловіча колонія загального режиму (ВК-6) в місті Коломна, Московська область.

Також відзначимо, Михайло Єфремов через чотири роки може розраховувати на умовно-дострокове звільнення (УДЗ) або пом'якшення виду покарання, пише ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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