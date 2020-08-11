Єфремова судять за смертельну ДТП: актора вперше допитають, від нього вимагають 6,5 млн

У Москві відбудеться четверте засідання у справі російського актора Михайла Єфремова, який влаштував у червні смертельну ДТП.

Четверте слухання відбувається в Пресненському суді. Інтереси актора захищає зірковий адвокат Ельман Пашаєв, адвокат із боку потерпілих – Олександр Добровінський. OBOZREVATEL стежить за подіями в залі суду (дивіться відео в кінці новини).

Раніше повідомлялося, що під час слухання вперше допитають самого Єфремова. Раніше актор відмовився визнавати свою провину й заявив, що нічого не пам'ятає.

Єфремов біля будівлі Пресненського суду Газета.Ру

У справі Михайла Єфремова підготували перший цивільний позов за моральну шкоду. Старший син загиблого Сергія Захарова вимагає 6,5 мільйонів рублів. Це перший подібний позов у справі Єфремова, пише Telegram-канал Baza.

Tеlegram-канал Baza

Напередодні засідання Михайлу Єфремову стало погано – його син Микита знайшов батька у квартирі на підлозі. Актор не міг рухатися, медики, які прибули на місце, діагностували інсульт.

Зазначимо, що під час одного з попередніх слухань свідки розповіли, що за кермом позашляховика, який спровокував аварію, перебував саме Єфремов, хоча раніше цю інформацію заперечували. Зокрема, Олександр Добровінський опублікував відео перших хвилин після ДТП, яке підтверджує причетність російського актора до трагедії.

Усього наразі відбулося три слухання – 5, 6 і 7 серпня.

Зазначимо, що згідно з матеріалами справи, які оприлюднили під час першого засідання, актор Михайло Єфремов у момент ДТП зі смертельними наслідками був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну. Крім того, за словами інсайдерів, у машині артиста знайшли сліди гашишу.

Також стало відомо, що Михайло Єфремов був сам у своєму автомобілі на момент аварії – згідно з результатами експертизи, позашляховик артиста був технічно справний, а версія, що за кермом нібито був не він, не відповідає дійсності. Зокрема, на подушці безпеки в автомобілі знайшли сліди ДНК Єфремова.

Нагадаємо, що 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.

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