Єфремова перевели із СІЗО до виправної колонії

Російського актора Михайла Єфремова, засудженого за смертельну ДТП, перевели із СІЗО до колонії загального режиму №4 в Білгородській області.

Про це повідомляє видання "Інтерфакс". За словами інсайдерів, після прибуття артиста помістили в карантинне відділення на термін до 15 діб, де із засудженим проведуть "профілактичні, психолого-педагогічні, медичні, інформаційні та режимні заходи" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Михайло Єфремов АГН "Москва"

У відомстві додали, що після карантину "спеціальна комісія розглядає питання про працевлаштування кожного засудженого, який прибув до установи для відбування покарання".

"Після закінчення карантину спеціальна комісія розглядає питання про працевлаштування кожного засудженого, який прибув до установи для відбування покарання, з урахуванням їхніх статі, віку, працездатності, стану здоров'я й, за можливості, спеціальності, а також орієнтуючись на наявність робочих місць", – уточнили у службі виконання покарань.

Нагадаємо, що раніше росЗМІ поширили інформацію про те, що засуджений за смертельну ДТП актор Михайло Єфремов зник дорогою в колонію. Але, як виявилося, це фейк.

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