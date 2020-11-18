Єфремова можуть помилувати: почався процес примирення з сім'єю загиблого в ДТП
Адвокат засудженого актора Михайла Єфремова Андрій Альошкін домовився про перемир'я з потерпілими у справі про смертельну ДТП.
Захисник артиста вже провів зустріч із Олександром Добровінським, що представляє іншу сторону, пише "Комсомольська правда".
Так, вони обговорили суд, який пройде 23 листопада. За словами Альошкіна, у Захарових більше не повинно бути претензій до Єфремова.
"Усі матеріальні витрати він відшкодував, письмові вибачення висловив. Це насправді знакова подія: раніше сторони були налаштовані войовничо, а тепер ми потиснули один одному руки", – зазначив адвокат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня, у реанімації.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму. Однак пізніше артисту пом'якшили вирок до 7,5 років.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму. Однак пізніше артисту пом'якшили вирок до 7,5 років.
Стало відомо, в яких умовах відбуває покарання Єфремов.