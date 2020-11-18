Єфремова можуть помилувати: почався процес примирення з сім'єю загиблого в ДТП

Адвокат засудженого актора Михайла Єфремова Андрій Альошкін домовився про перемир'я з потерпілими у справі про смертельну ДТП.

Захисник артиста вже провів зустріч із Олександром Добровінським, що представляє іншу сторону, пише "Комсомольська правда".

Так, вони обговорили суд, який пройде 23 листопада. За словами Альошкіна, у Захарових більше не повинно бути претензій до Єфремова.

"Усі матеріальні витрати він відшкодував, письмові вибачення висловив. Це насправді знакова подія: раніше сторони були налаштовані войовничо, а тепер ми потиснули один одному руки", – зазначив адвокат.

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