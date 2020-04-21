Єфремов жорстко висміяв російську владу через карантин
Популярний російський актор Михайло Єфремов зачитав вірш поета Орлуши "Чорний QR", присвячений введенню пропускного режиму в Москві. У творі він висміяв владу РФ і порівняв те, що відбувається з антиутопіями письменника Джорджа Орвела.
Відео опубліковано на Youtube-каналі "Нова газета" (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).
Єфремов у вірші висловився про дії нинішнього мера Москви Сергія Собяніна.
"Что к слежке всеобщей наметился крен.
Запреты введут, а отменят их – хр*н.
Ошейником станет QR-ная справка.
И правят Москвой уже Оруэлл и Кафка", - читає артист.
Як раніше писав OBOZREVATEL, знаменитий рок-музикант, лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич висловився про "обмеженість" росіян, які вважають за краще телебачення книгам. Також він нагадав про пропаганду на росТВ.