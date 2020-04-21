Головна Новини
21 квітня • оновлено в 18:47
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Єфремов жорстко висміяв російську владу через карантин

4.1т
Читати матеріал російською

Популярний російський актор Михайло Єфремов зачитав вірш поета Орлуши "Чорний QR", присвячений введенню пропускного режиму в Москві. У творі він висміяв владу РФ і порівняв те, що відбувається з антиутопіями письменника Джорджа Орвела.

Відео опубліковано на Youtube-каналі "Нова газета" (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Михайло Єфремов

Михайло Єфремов

Скріншот з відео

Єфремов у вірші висловився про дії нинішнього мера Москви Сергія Собяніна.

"Что к слежке всеобщей наметился крен.

Запреты введут, а отменят их – хр*н.

Ошейником станет QR-ная справка.

И правят Москвой уже Оруэлл и Кафка", - читає артист.

Як раніше писав OBOZREVATEL, знаменитий рок-музикант, лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич висловився про "обмеженість" росіян, які вважають за краще телебачення книгам. Також він нагадав про пропаганду на росТВ.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Марія Дідик
Особа
Михайло Єфремов
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
3
Смішно
10
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
У Мишани очередной запой)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
О, коллега Петрушки по стакану выполз...))) Любимец ч у б а т ы х ...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ну и рожа у этого ханыги
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Qurd Boz
Qurd Boz
Кристина Cтефанова, Умойтесь, барышня...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги