Єфремов жорстко висміяв російську владу через карантин

Популярний російський актор Михайло Єфремов зачитав вірш поета Орлуши "Чорний QR", присвячений введенню пропускного режиму в Москві. У творі він висміяв владу РФ і порівняв те, що відбувається з антиутопіями письменника Джорджа Орвела.

Відео опубліковано на Youtube-каналі "Нова газета" (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Михайло Єфремов Скріншот з відео

Єфремов у вірші висловився про дії нинішнього мера Москви Сергія Собяніна.

"Что к слежке всеобщей наметился крен.

Запреты введут, а отменят их – хр*н.

Ошейником станет QR-ная справка.

И правят Москвой уже Оруэлл и Кафка", - читає артист.

Як раніше писав OBOZREVATEL, знаменитий рок-музикант, лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич висловився про "обмеженість" росіян, які вважають за краще телебачення книгам. Також він нагадав про пропаганду на росТВ.

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