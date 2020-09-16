Єфремов запропонував створити тюремний театр – ЗМІ

Російський сайт РІА Новини поширив інформацію про те, що актор Михайло Єфремов, якого засудили до 8 років колонії, нібито заявив про необхідність створити Російський тюремний театр.

Артист буцімто розповів про це на зустрічі з членами Громадської наглядової комісії Москви. Його слова передав сайту РІА Новини відповідальний секретар ОНК Олексій Мельников.

"Він висловив таку ініціативу, що було б непогано створити такий театр. Це просто ініціатива, ніхто нікуди поки не звертався", – відзначив Мельников.

Єфремова засудили до 8 років. uazmi.org

Також Єфремов на зустрічі сказав, що хоче сидіти в Чувашії, звідки має коріння, якщо йому не пом'якшать покарання до умовного терміну.

Після оголошення вироку в суді, 8-го вересня, Михайла Єфремова доставили в московське СІЗО №5 "Водник", де він пробуде десять діб на карантині. За цей час йому підберуть камеру і сусідів з урахуванням психологічної сумісності, після чого актора доставлять до виправної колонії.

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