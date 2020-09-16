Єфремов запропонував створити тюремний театр – ЗМІ

Російський сайт РІА Новини поширив інформацію про те, що актор Михайло Єфремов, якого засудили до 8 років колонії, нібито заявив про необхідність створити Російський тюремний театр.
Артист буцімто розповів про це на зустрічі з членами Громадської наглядової комісії Москви. Його слова передав сайту РІА Новини відповідальний секретар ОНК Олексій Мельников.
"Він висловив таку ініціативу, що було б непогано створити такий театр. Це просто ініціатива, ніхто нікуди поки не звертався", – відзначив Мельников.
Після оголошення вироку в суді, 8-го вересня, Михайла Єфремова доставили в московське СІЗО №5 "Водник", де він пробуде десять діб на карантині. За цей час йому підберуть камеру і сусідів з урахуванням психологічної сумісності, після чого актора доставлять до виправної колонії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані став учасником смертельного ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня, в реанімації.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
На одному із засідань суду Єфремов втратив свідомість, у нього діагностували інсульт.