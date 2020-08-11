Єфремов знепритомнів під час суду щодо ДТП: актора госпіталізували. Відео

Юля Ухіна Люди 15:00, 11.08.2020 Оновлено: 15:41, 11.08.2020

Російського актора Михайла Єфремова госпіталізували із зали суду, де проходило засідання в його справі. Так, артисту різко стало погано, він знепритомнів.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Life Shot. На ньому видно, як Єфремова виносили до швидкої на ношах (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Михайла Єфремова в непритомному стані госпіталізували в одну з лікарень", – повідомив адвокат артиста Ельман Пашаєв. До речі, судове засідання у справі про смертельну ДТП за участі актора відкладено на 12 серпня.

Лікарі ухвалили рішення про госпіталізацію Єфремова (фото – Михайло Макеєв / КП)

Напередодні засідання Михайлу Єфремову стало погано – його син Микита знайшов батька в квартирі на підлозі. Актор не міг рухатися, медики, які прибули на місце, діагностували інсульт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Протести в Білорусі вщухли: силовики витіснили людей на околиці Мінська. Фото

Генпрокуратуру и СБУ заинтересовали... мусорные баки! Чудны дела твои, Господи!

Словаччина зі скандалом вигнала російських дипломатів за шпигунство: РФ відповіла

У мережі показали на відео "ляп" партії "Слуга народу" з Тищенком перед виборами мера Києва

"Він знав, що я не розповім мамі". Жертви "зіркового" педофіла відверто зізналися у зґвалтуванні й домаганнях