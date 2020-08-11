Єфремов знепритомнів під час суду щодо ДТП: актора госпіталізували. Відео

Російського актора Михайла Єфремова госпіталізували із зали суду, де проходило засідання в його справі. Так, артисту різко стало погано, він знепритомнів.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Life Shot. На ньому видно, як Єфремова виносили до швидкої на ношах (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Михайла Єфремова в непритомному стані госпіталізували в одну з лікарень", – повідомив адвокат артиста Ельман Пашаєв. До речі, судове засідання у справі про смертельну ДТП за участі актора відкладено на 12 серпня.

Лікарі ухвалили рішення про госпіталізацію Єфремова (фото – Михайло Макеєв / КП)

Напередодні засідання Михайлу Єфремову стало погано – його син Микита знайшов батька в квартирі на підлозі. Актор не міг рухатися, медики, які прибули на місце, діагностували інсульт.

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