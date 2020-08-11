Єфремов знепритомнів під час суду щодо ДТП: актора госпіталізували. Відео

Єфремов знепритомнів під час суду щодо ДТП: актора госпіталізували (фото - gazeta.ru).
Російського актора Михайла Єфремова госпіталізували із зали суду, де проходило засідання в його справі. Так, артисту різко стало погано, він знепритомнів.
Відповідне відео опублікував Telegram-канал Life Shot. На ньому видно, як Єфремова виносили до швидкої на ношах (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
"Михайла Єфремова в непритомному стані госпіталізували в одну з лікарень", – повідомив адвокат артиста Ельман Пашаєв. До речі, судове засідання у справі про смертельну ДТП за участі актора відкладено на 12 серпня.
Лікарі ухвалили рішення про госпіталізацію Єфремова (фото – Михайло Макеєв / КП)
Напередодні засідання Михайлу Єфремову стало погано – його син Микита знайшов батька в квартирі на підлозі. Актор не міг рухатися, медики, які прибули на місце, діагностували інсульт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення в сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" й допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення й допомогу від актора.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було висунуто звинувачення в остаточній редакції за ст. 264 ч. 4 КК РФ. Єфремову загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 12 років.