Єфремов уперше прокоментував вирок і звинуватив адвоката в "підставі"

Російський актор Михайло Єфремов, якого засудили до 8 років колонії загального режиму через ДТП зі смертельними наслідками, звинуватив свого адвоката Ельмана Пашаєва в "підставі" та вказав, що не був готовий до такого вироку.

За словами Єфремова, юрист обіцяв йому інший результат судового процесу. Водночас артист не розуміє, чому Пашаєв досі займається його справою. Про це йшлося в інтерв'ю Михайла Єфремова виданню "МК".

"Я не очікував такого вироку. Адвокат мене "підставив" на ці 8 років. Він обіцяв одне, а вийшло інше. І ми з ним начебто не продовжували договір, я думав, прийде інший адвокат, а прийшов знову він", – висловився актор.

Єфремов і Пашаєв у залі суду. РИА Новости

Російський артист вказав, що він планує оскаржувати рішення суду, однак Пашаєв наполягає на поданні апеляційної скарги в останній день дозволеного терміну. Єфремов уважає таке рішення сумнівним і дивним.

"Він запевняє, що апеляційну скаргу треба подати в останній день. Він хоче її надіслати поштою, щоб там зафіксували дату. Тоді, за його словами, ми не прострочимо. Це все якось дивно. Мені здається, це ризиковано... Запитайте у дружини, чому до мене не прийшов інший адвокат? Я довіряю тільки дружині. Пашаєв каже, що це вона його послала нібито. Але чи так це? Зв'язку з нею немає. Як мені дізнатися, що відбувається?" – підсумував Михайло Єфремов.

Зазначимо, що 8 вересня, після оголошення вироку в суді, Михайла Єфремова доставили в московський СІЗО №5 "Водник", де він пробуде десять діб на карантині. За цей час йому підберуть камеру і сусідів з урахуванням психологічної сумісності, після чого актора доставлять до виправної колонії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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