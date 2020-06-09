Єфремов влаштував смертельну ДТП в Москві: як відреагували діти актора

Діти актора Михайла Єфремова, який влаштував смертельну ДТП в центрі Москви, прокоментували інцидент.

Так, старший син Єфремова Микита назвав великою трагедією аварію за участю батька. Водночас дочка артиста Анна-Марія відреагувала більш неоднозначно, вказавши на особистій сторінці в Instagram, що дізналася про це від журналістів.

Михайло й Микита Єфремови Uznayvse.ru

За словами Микити Єфремова, після того, що трапилося, він перебував на емоціях і не міг повноцінно прокоментувати інцидент.

"Це велика трагедія. Вся ситуація боляче відгукується", – розповів Микита Telegram-каналу Mash.

Аудіозапис розмови з Микитою Єфремовим:

Дочка Єфремова й акторки Ксенії Качаліної, 19-річна Анна-Марія, в свою чергу, опублікувала в Instagram запис про те, що журналісти їй повідомили про аварію.

"Сидиш така, граєш на комп'ютері, і тут тобі повідомляють, що" твій батя ледь не розбився на автомобілі. Втім, нічого нового", – зазначила Анна Марія.

Instagram @amefremova

Instagram @amefremova

Як повідомляв OBOZREVATEL, про ДТП за участю Михайла Єфремова стало відомо увечері 8 червня. Автомобіль під керуванням актора виїхав на зустрічну смугу на Смоленській площі, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.

Водій другого автомобіля Сергій Захаров в тяжкому стані був госпіталізований в інститут імені Скліфосовського. У чоловіка діагностували перелом ребер з двох сторін, перелом шийного відділу хребта, перелом стегна, закриту черепно-мозкову травму і травму внутрішніх органів. Вранці 9 червня, Захаров помер від внутрішньої кровотечі в реанімації.

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