Єфремов визнав свою провину в ДТП: акторові у суді озвучать термін. Подробиці

Російський актор Михайло Єфремов. який влаштував в Москві смертельну аварію, визнав свою провину в суді.

Артистові, який раніше заявляв, що не пам'ятає подій в день ДТП і не визнає себе винним, повинні 3 вересня озвучити попередню міру покарання в Пресненському суді. OBOZREVATEL стежить за трансляцією засідання (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"У мене заява. Ваша честь, я визнаю свою провину", – заявив Єфремов на початку засідання.

Відзначимо, в ході засідання повинні озвучити термін, запитуваний для актора.

Прокурорка, в свою чергу, визнала провину Михайла Єфремова в ДТП доведеною. Вона заявила про це в ході дебатів сторін, передає ТАСС.

Нагадаємо, постраждала сторона, родичі загиблого в аварії Сергія Захарова раніше вимагали максимального покарання для Єфремова.

Під час попереднього засідання актор звернувся до судді з проханням відправити його в психіатричну клініку для відновлення пам'яті. Однак Єфремову відмовили.

Пізніше Михайло Єфремов попросив призначити експертизу пасажирського сидіння і ременя безпеки його автомобіля. Артист також заявив, що ніколи не сідав п'яним за кермо.

"Я тоді визнав провину в аварії, тому що був з похмілля нервовим. Я не винен у ДТП", – заявляв актор.

Крім цього, під час одного з попередніх слухань свідки розповідали, що за кермом позашляховика, який спричинив аварію, був саме Єфремов, хоча цю інформацію довго заперечували. Так, Олександр Добровінський публікував відео перших хвилин після ДТП, яке підтверджує причетність російського актора до трагедії.

Також в суді було озвучено причину смерті водія фургона Сергія Захарова після ДТП з машиною Михайла Єфремова – потерпілий помер від крововтрати, больового шоку і жирової емболії.

20 серпня Пашаєв надав в суді секретного свідка, який стверджував, що з автомобіля Єфремова після ДТП "вийшов чоловік з пасажирської сторони".

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