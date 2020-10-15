Єфремов виплатив 1 млн рублів старшому синові загиблого в ДТП Захарова

Російський актор Михайло Єфремов повністю виплатив компенсацію за моральну шкоду старшому синові загиблого з його вини водія Сергія Захарова Віталію.

Про це повідомляє видання "ТАСС" із посиланням на представника потерпілого Сергія Аверцева. За словами правозахисника, артист виплатив усі 800 тисяч рублів, які були призначені судом. Усього Віталій Захаров отримав 1 млн рублів, адже ще до вироку Єфремов виплатив йому 200 тисяч рублів компенсації.

"Єфремов виплатив усе, призначене судом, – це 800 тисяч рублів. Крім того, ще до вироку ми отримали як компенсацію від нього 200 тисяч рублів. Разом мій довіритель отримав 1 млн рублів. Захаров загалом задоволений розміром компенсації. Спочатку ми вимагали набагато більше – 7,5 млн рублів. Саме цю суму ми вважали адекватною компенсацією. Але в Росії компенсації за моральну шкоду зазвичай невеликі, і для нашої країни підсумкова сума досить значна", – заявив Аверцев.

Михайло Єфремов itoday.ru

Адвокат Віталія також додав, що проти пом'якшення покарання акторові. Зараз син загиблого задоволений покаранням, який призначив суд.

"Було подано кілька апеляційних скарг адвокатами Єфремова та ним самим. В одній із них міститься прохання навіть замінити йому покарання на умовний термін. Однозначно ми проти пом'якшення покарання артисту... Віталій задоволений покаранням, призначеним судом першої інстанції: вісім років реального терміну позбавлення волі в колонії загального режиму. Ми також наполягаємо на повідомленні Захарова про можливе пом'якшення покарання Єфремову, дострокове звільнення та відпустки", – підсумував Аверцев.

Михайло Єфремов gazeta.ru

Нагадаємо, раніше під час засідання суду троє потерпілих – вдова Захарова Маргарита, його брат і молодший син – зажадали від артиста компенсацію в один рубль (36 копійок). Старший син загиблого Віталій попросив 7 млн ​​рублів (2,5 млн грн), але суд скоротив розмір компенсації до 800 тисяч рублів (290 тисяч грн).

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